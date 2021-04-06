فايزر غاضبة بسبب 'إسرائيل': لم يسددوا أموال اللقاحات

وأعرب كبار المسؤولون في شركة فايزر لصحيفة "جيروزاليم بوست"، عن قلقهم من أن "الحكومة التي تمر بمرحلة انتقالية لن تدفع الثمن، وأن الشركة لا تريد أن يتم استغلالها".

كما شددوا على أن "الشركة أكملت جميع عمليات التسليم إلى إسرائيل بموجب اتفاقها الأولي لتقديم لقاح "كوفيد 19"، الموقع في تشرين الثاني 2020". في وقت لفتت الشركة، في بيان، إلى أنها "تعمل حاليا مع الحكومة الإسرائيلية لتحديث الاتفاقية لتزويد البلاد بلقاحات إضافية. وبينما يستمر هذا العمل، قد يتم تعديل الشحنات".



وأفادت الصحيفة، نقلاً عن إذاعة الجيش، بأن "شركة فايزر وصفت إسرائيل بأنها "جمهورية موز". وأوضحت أنه "كان من المتوقع وصول شحنة من 700 ألف جرعة إلى إسرائيل يوم الأحد لكنها تأجلت حتى إشعار آخر".