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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يشيد بالامارات في إدارة أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، اليوم، إن سمعة الإمارات تعززت جراء كفاءة إدارتها لأزمة كورونا.
وكتب في تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: "تهتز سمعة العديد من الدول العريقة من سوء إدارتها لأزمة الكورونا،وسمعة الإمارات، ولله الحمد، تتعزّز من كفاءة إدارتها للأزمة".
وأضاف: "اولويتنا التصدي لأزمة صحية وإقتصادية عالمية الأبعاد، ومنهجيتنا العلمية وتطبيقنا العقلاني ولّد من رحم الأزمة النجاحات والفرص ووثقّ موقع الإمارات وتنافسيتها".