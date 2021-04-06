بعد المصارف والأملاك...لصوص يسرقون أبواب المقابر وأنابيب النفط في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن الأزمة الاقتصادية والانفلات الأمني في لبنان أضافا الأملاك العامة والمقابر، إلى قائمة الأهداف المعرضة للسرقة، بعد سرقة أبواب مقبرة مسيحية في رياق بشرق لبنان، فيما سجلت تعديات على أنابيب النفط المتوقفة عن العمل في الشمال، لسرقتها في الأيام القليلة الماضية. وباتت التعديات على الأملاك العامة في لبنان لسرقتها، تتكرر بشكل شبه أسبوعي منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية. ووثقت السلطات اللبنانية تعديات على أعمدة نقل الكهرباء، في المناطق النائية، وسرقة أغطية الصرف الصحي في الجنوب وبيروت، لبيعها خردة. ووصل الأمر، يوم الأحد إلى سرقة الأبواب الحديدية لمدافن رعية بلدة رياق الفوقا. وتزامنت الحادثة مع تعدي مجهولون على أنابيب النفط التي كانت في وقت سابق تنقل النفط الخام من كركوك إلى الساحل اللبناني في شمال البلاد، ثقبوا الأنابيب لسرقتها وبيعها، ما دفع بالمواطنين للتحذير من كارثة بيئية على الحقول والمزروعات.

