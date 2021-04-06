تجميد ممتلكات الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

قرر قاضي التحقيق في موريتانيا تجميد ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومتهمين بالفساد. وقال محامي الرئيس السابق محمد اشدو، اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية، إن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد أبلغهم مساء أمس بتجميد أرصدة موكليهم. ويشمل القرارالرئيس السابق وصهره و11 متهما آخرين، بينهم وزراء سابقون اتهمهم القضاء بـ"غسل الأموال" و"الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"الإضرار بمصالح وممتلكات الدولة". وتبلغ ممتلكات المتهمين نحو 110 ملايين دولار أمريكي، بينها 80 مليون للرئيس السابق، حسب أعلنته النيابة العامة الموريتانية.

