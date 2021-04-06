رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن تخفيف القيود لمكافحة فيروس كورونا وفتح المتاجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن المرحلة التالية من تخفيف القيود لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتباراً من 12 ابريل الجاري مع ابقاء اغلاق الحدود أمام الراغبين في السفر خلال عطلة الصيف.



وتشمل المرحلة الثانية إعادة فتح المتاجر غير الضرورية وصالونات الحلاقة وأرصفة الحانات وقاعات الرياضة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي "لا أريد أن أكون رهينة القدر أو أن أقلل من شأن الصعوبات التي نراها في بعض البلدان التي يريد الناس الذهاب إليها ولا نريد أن نرى عودة الفيروس إلى هذا البلد من الخارج يتجدد".

وأضاف جونسون "ان بريطانيا تمكنت من تجاوز جميع الاختبارات بشكل كاف للمضي قدماً في تخفيف القيود، مما يعني أن سكان البلاد سيكونوا قادرين على التوجه إلى المطاعم والمقاهي في الهواء الطلق، والمتاجر غير الأساسية، والصالات الرياضية ومصففي الشعر".

واشار رئيس الوزراء البريطاني، الى إن جهود البلاد حتى الآن تؤتي ثمارها..مؤكداً أنه سيكون من بين أولئك الذين يتوجهون إلى الحانات عندما يتم تخفيف القيود في 12 أبريل.

وبفضل التقدم السريع في التطعيم والاحتواء، تسجل بريطانيا الآن أقل من 5 آلاف إصابة و50 حالة وفاة في اليوم ويوجد حاليا 3500 مصاب بالفيروس في المستشفيات، أي أقل بعشر مرات من العدد عند بداية العام.