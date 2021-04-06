رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى طرابلس الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

قالت وكالة نوفا للأبناء الإيطالية، إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في أول زيارة رسمية إلى الخارج منذ توليه مهامه. وحسب الوكالة الإيطالية، من المقرر أن يلتقي دراغي برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قبل مؤتمر صحافي مشترك بعد اللقاء. وسيبحث الطرفان مستجدات الشأن السياسي، والهجرة غير النظامية، والأمن، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

