تكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، رسمياً، بتشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح ريفلين في كلمة مباشرة من ديوانه أن لا مرشحاً يملك فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة، ورغم ذلك أعلن تكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة حسب ما ينص عليه القانون، لافتاً إلى أنه لو كانت لديه صلاحيات لأعاد التكليف إلى الناخبين مباشرة. وجاء التكليف بعد انتهاء مشاورات ريفلين مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات، لم تفلح في تحقيق تقدم في جدار أزمة تشكيل الحكومة. ولم تتمكن أي من الأسماء المطروحة من الحصول على الأغلبية اللازمة، إذ حصل نتانياهو على توصية 52 عضو كنيست، فيما حصل رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على دعم 45 عضوا. وامتنع زعيم حزب "أمل جديد" اليميني جدعون ساعر والقائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، عن التوصية بأي مرشح لتشكيل الحكومة. وعلى المكلف الحصول على أصوات 61 عضوا من أعضاء الكنيست الـ 120 لتشكيل حكومة.

