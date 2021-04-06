مقتل 4 من الشرطة الأفغانية بعد هجوم لطالبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلن مصدر في أفغانستان اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من أفراد الشرطة المحلية، في هجوم شنته طالبان مساء أمس الإثنين على موقع أمني في إقليم نانغارهار، شرق البلاد. وقال المصدر إن الهجوم وقع في منطقة "غازي بابا" في "سورخ رود" بالاقليم. ولم يعلق المسؤولون المحليون على الهجوم. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. ويتزامن الهجوم مع تصاعد حاد في أعمال العنف، قبل مؤتمرفي تركيا من المتوقع أن يغير اتجاه جهود السلام الأفغانية.

