الحبس المؤقت لـ24 مشاركا في المظاهرات بالجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أمر القضاء الجزائري أمس الإثنين بإيداع 24 شخصاً الحبس المؤقّت بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، بعد يومين من اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة في تظاهرة للحراك، المناهض للنظام، حسب ما أفادت منظمة حقوقية. وقالت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" إن 14 متظاهراً أودعوا الحبس الموقت بعد أن مثلوا أمام قاضي تحقيق في محكمة سيدي محمد وسط الجزائر العاصمة، في حين أودع الباقون الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام قاضي تحقيق في محكمة باب الواد، في العاصمة. ووفقاً للمنظمة الحقوقية اتهم الموقوفون بـ "المساس بوحدة الوطن" و"التجمهر غير المسلّح" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".

