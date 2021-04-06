موسكو تحذر من حرب أهلية في ميانمار بسبب العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار، قائلة إن أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى "حرب أهلية واسعة النطاق" فيها. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن متحدث باسم الخارجية الروسية، أن "المسار نحو التهديدات والضغط بما في ذلك استخدام العقوبات ضد سلطات ميانمار الحالية، لا مستقبل له، وخطير للغاية"، وتابع أن هذه السياسات "ستدفع البورميين نحو حرب أهلية واسعة النطاق".

