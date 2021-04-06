أخر يهودي في أفغانستان يقرر الهجرة إلى إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

قرر زبولون سيمانتوف، آخر يهودي في أفغانستان، الهجرة إلى إسرائيل، خوفاً من جماعة طالبان بعد مغادرة الجيش الأمريكي لأفغانستان. وقال زبولون سيمانتوف لصحيفة "عرب نيوز" بالإنجليزية "سأشاهد التلفزيون في إسرائيل لمعرفة ما يحدث في أفغانستان". وأضاف سيمانتوف، 61 عاماً، أنه سيغادر أفغانستان بعد الأعياد اليهودية في الخريف المقبل، حسب نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل". ووُلد سيمانتوف، بائع السجاد والمجوهرات، في مدينة هرات الأفغانية، التي كانت قديماً موطن مئات اليهود، ومنها انتقل إلى كابول، ثم هرب إلى طاجسكتان في 1992 قبل أن يعود إلى العاصمة الأفغانية. وسيغلق برحيله الكنيس المتبقي في كابول، لينتهي بذلك حضور اليهودية في البلاد، التي يعتقد باحثون أنها بدأت منذ ألفي عام على الأقل. وتعيش زوجة سيمانتوف، وهي يهودية من طاجسكتان، مع ابنتيهما في إسرائيل منذ 1998، لكن سيمانتوف اختار البقاء في أفغانستان لرعاية الكنيس اليهودي الوحيد في البلاد، رغم العنف والتوتر السياسي.

