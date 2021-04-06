جرحى بعد للخلاف على إمامة مسجد في موريتانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصاً، وُصفت إصابة بعضهم بالحرجة، في اشتباكات وعنف، أمس الثلاثاء، في مدينة كيهيدي، جنوب العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد خلاف على إمامة مسجد بأحد أحياء المدينة على ضفة نهر السنغال. وذكرت مصادر أمنية أن الخلاف تطور سريعاُ إثر مشادات كلامية بين سكان الحي حول إمامة المسجد "بين أرقاء سابقين يسكنون في حي يجمعهم مع أسيادهم السابقين، حيث يقول كل طرف إنه الأحق بالإمامة". وأوضحت المصادر أنه أمام إصرار كل طرف على موقفه اندلعت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها العصي والهراوات، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الطرفين. وسيطرت الشرطة على الوضع واعتقلت العشرات من المشتبهين في العنف العرقي الأولمن نوعه في هذه المدينة. وتحظر موريتانيا العبودية، وتصنفها جريمة ضد الإنسانية في دستورها.

