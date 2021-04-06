شكرا لقرائتكم خبر عن كييف تدعو «الناتو» لتسريع انضمامها إلى الحلف وموسكو تحذر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - موسكو - أ ف ب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، حلف شمال الأطلسي إلى المصادقة على خطة العمل من أجل انضمام أوكرانيا إلى المنظمة بهدف توجيه «إشارة فعلية» إلى روسيا، وهو الأمر الذي اعتبرته موسكو «سيفاقم الوضع».

وقال زيلينسكي في تغريدة موجهة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بعد اتصال هاتفي بينهما: «إن حلف شمال الأطلسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في دونباس»، المنطقة الواقعة في شرق البلاد، والتي تشهد نزاعاً مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

واتهمت كييف موسكو الأسبوع الماضي بحشد آلاف العسكريين عند حدودها الشمالية والشرقية، وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

ويأتي تعزيز الوجود الروسي في إطار من تصاعد الاشتباكات المسلحة على طول خط الجبهة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع المستمر منذ فترة طويلة أوقع أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014.

وفي ذات السياق، اعتبر الكرملين الثلاثاء أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى «تفاقم النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا، والقوات الأوكرانية»، وذلك بعد دقائق على دعوة الرئيس الأوكراني إلى تسريع عملية ضم بلاده.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام الصحفيين: «نشك كثيراً في أن ذلك يمكن أن يساعد أوكرانيا على حل مشكلتها الداخلية. من وجهة نظرنا هذا الأمر سيفاقم الوضع».