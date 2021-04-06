شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة قتلى اشتباكات غرب دارفور بالسودان ترتفع إلى 50 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم - رويترز

قالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور الثلاثاء: إن حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية المستمرة منذ أيام في المنطقة السودانية ارتفعت إلى 50، إضافة إلى 132 جريحاً.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في الولاية يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات في مدينة الجنينة، عاصمة الولاية، وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق، إن 40 على الأقل لاقوا حتفهم، بينما أصيب 58 بجراح.

وإراقة الدماء هذه هي الأحدث في منطقة دارفور منذ توقيع اتفاق سلام أواخر العام الماضي، وانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتحدث سكان ونشرة أمنية داخلية للأمم المتحدة عن استخدام أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية، وتظهر صور ومقاطع فيديو من السكان أعمدة دخان تتصاعد من أحياء الجنينة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قُتل 129 شخصاً على الأقل وشُـرد 108 آلاف بعد اشتباكات مماثلة في الجنينة بين قبائل.

وقال سكان محليون إن أغلب التعزيزات العسكرية التي أُرسلت إلى المدينة منذ ذلك الحين، انسحبت.

ووقعت نوبات من إراقة الدماء في دارفور منذ تفجر الصراع في 2003 عندما سلّحت حكومة عمر البشير ميليشيات للمساعدة على قمع تمرد.

ويمثل التوسط لإقرار سلام دائم هناك وفي أجزاء أخرى من السودان أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات منذ الإطاحة بالبشير في إبريل/نيسان 2019.