إصابات «كورونا» عالمياً تتجاوز131.57 مليون حالة

عواصم- وكالات:

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 131.57 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و995 ألفاً و975 حالة وفق إحصاء لـ «رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى مليونين و900768 حالة بعد تسجيل 6885 إصابة جديدة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 77103 بعد تسجيل 90 وفاة جديدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل البر الرئيسي 24 إصابة جديدة بوباء «كوفيد-19» في الخامس من إبريل/ نيسان انخفاضاً من 32 في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان، إن 15 من الحالات الجديدة إصابات محلية، وإنها سُجلت في مدينة رويلي بإقليم يونان بجنوب غرب الصين على الحدود مع ميانمار.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس «كورونا» بواقع 96982 الليلة الماضية، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 12.7 مليون. وارتفعت حالات الوفاة إلى 165547 بعد تسجيل 446 وفاة جديدة.

والهند هي ثالث أكثر دول العالم إصابة بـ«كورونا» بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وطلب العديد من زعماء الولايات الهندية من رئيس الوزراء ناريندرا مودي فتح باب تلقي التطعيمات لمعظم مئات الملايين من البالغين في البلاد، بعد أن انحسرت الموجة الأولى من الإصابات أمام موجة ثانية عاتية.

وقدمت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار نسمة 80.9 مليون جرعة لقاح، وهو أكبر عدد من التطعيمات بعد الولايات المتحدة والصين، لكنها لا تزال في مراكز متأخرة للغاية من حيث نسبة التطعيم لعدد السكان. ووسّعت الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، هذا الشهر برنامج التطعيم الخاص بها ليشمل كل شخص فوق سن 45. لكنها حتى الآن لم تطعم سوى واحد فقط من بين كل 25 شخصاً، مقارنة بنحو 1 من كل 2 في بريطانيا و 1 من كل 3 في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع «أور وورلد إن داتا».

وكتب أوداف ثاكيراي، رئيس وزراء ولاية مهاراشترا الأكثر تضرراً بسبب الجائحة، في رسالة إلى مودي، الاثنين: «إذا تلقى عدد أكبر من الشباب والعاملين التطعيم، فإن شدة الحالات ستكون أقل بكثير من العلاج الذي يحتاجون إليه اليوم». كما طالب رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال والعديد من الولايات الأخرى بتطعيمات أسرع وأوسع نطاقاً، في الوقت الذي تحذر فيه ولايات مثل أوديشا مراراً وتكراراً من قلة الإمدادات حتى بالنسبة للمجموعات ذات الأولوية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، إنها سجلت 28645 إصابة جديدة مؤكدة بـ«كورونا» و1319 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس من بدء الجائحة، بينما بلغت حصيلة الوفيات الرسمية 332752، وفق بيانات الوزارة.