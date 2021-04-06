شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد وقوفها مع الأردن في مواجهة التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان- بترا

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، الإثنين. وحمل وزير الخارجية السعودي رسالة إلى الملك الأردني عبدالله الثاني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكدت وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها ملك الأردن لحماية بلاده ومصالحها. ونقل الصفدي تحيات الملك عبدالله الثاني إلى خادم الحرمين الشريفين، وتثمينه مواقف السعودية الداعمة دوماً للأردن. وأكد الصفدي والأمير فيصل بن فرحان عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات، وأضاف أن أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما يقفان معاً في مواجهة كل التحديات، واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.