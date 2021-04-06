شكرا لقرائتكم خبر عن 121 حيواناً وطائراً وزواحف تنضم إلى «سفاري الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن استقبال «سفاري الشارقة» بمحمية البردي بالذيد121 من مختلف أنواع الثدييات والزواحف والطيور من بينها غزلان وسلاحف برية أفريقية وتماسيح وثعبان الصخور الأفريقي وطائر الفلامنجو وطيور أفريقية.

وقالت هنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «يعتبر سفاري الشارقة، أكبر مشروع سفاري في العالم خارج أفريقيا، نظراً لوجود 50 ألف حيوان أفريقي في مساحة تبلغ تبلغ 16 كيلو متر مربع، ويشكل أهم وجهة سياحية بيئية في المنطقة».

وأضافت:«يضم سفاري الشارقة عدداً من المرافق التي روعي في تصميمها طابع الحياة البرية الأفريقية التي تعتمد على الأخشاب والقش، بينها أقفاصاً للطيور، وقسماً للزرافات أطلق 15 منها للتأقلم مع أجواء السفاري، وقسم التماسيح الذي يضمّ مجموعة من البحيرات والمباني المحيطة بها، وقسم الأسود، وقسم وحيد القرن، كما يتوافر هناك بعض المباني الخاصة منها قاعة المؤتمرات و مخيم زوار السفاري، ومباني استراحات الزوار والمطاعم».

وقالت: «استقبلت سفاري الشارقة 121 من مختلف أنواع الثدييات والزواحف والطيور لتضاف إلى ما هو موجود فيها، بما يسهم في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة في عالم البيئة، حيث التركيز على الحفاظ على البيئة وحمايتها، وصون التنوع الحيوي، والعمل على حماية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، والاستدامة البيئية».