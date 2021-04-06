الولايات المتحدة وإيران تبدآن محادثات غير مباشرة حول "الاتفاق النووي"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران وغيرهما من الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني التقوا بالعاصمة النمساوية "فيينا"، في أول خطوة وصفت بالـ"مهمة" نحو إحياء الاتفاق الموقع في 2015 والذي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانضمام إليه مجددا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه من غير المتوقع أن تشمل الاجتماعات محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران اللتين اختلفتا حول كيفية العودة إلى الاتفاق حتى في الوقت الذي يعبر فيه الطرفان عن رغبتهما في ذلك.

وأشارت (واشنطن بوست) إلى أنه من المتوقع أن يضطلع الدبلوماسيون من الدول الأوروبية بدور الوساطة، وهي الخطوة التي وصفها مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق توماس كونتريمان بـ"الجهد الابداعي".. مضيفا: "لن يكون الأمر سهلا لكننا تجاوزنا الحاجز الإجرائي".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي كانت تصمم على الحد من البرنامج النووي الإيراني، انسحبت من الاتفاق في 2018، وفرضت عقوبات على إيران قد تعقد من جهود عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.