رسالة دعم من خادم الحرمين الشريفين للأردن

وأكدت الرسالة وقوف السعودية إلى جانب المملكة الأردنية في مواجهة جميع التحديات، ودعمها في كل الخطوات التي يتخذها العاهل الأردني لحماية الأردن ومصالحه.
ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وتثمينه مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة دوما للأردن.
وأكد الصفدي والأمير فيصل عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات.
وشدد الوزيران على أن أمن المملكتين واستقرارها واحد لا يتجزأ، وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات.
واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية، ويكرّس الأمن والاستقرار.
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