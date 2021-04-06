باكستان تسجل 3953 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء تسجيلأكثر من 100 حالة وفاة جديدة إثر الاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تقترب حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس من تسجيل 15 ألف حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد الوفيات، تسجيل 103 حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات

في البلاد إلى 14 ألفا و924 حالة. كما تم تسجيل 3953 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في باكستان التي تشهد موجة ثالثة من تفشي

الفيروس، إلى 696 ألفا و184 حالة، بحسب ما ذكرته شبكة "جيو نيوز" الإخبارية اليوم.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد- 19" الناتج عن الإصابة بالفيروس في البلاد، 618 ألفا و158 شخصا.