نووي إيران أمام الاختبار الصعب اليوم في فيينا

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تجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا اليوم الثلاثاء بهدف إعادة البلدين إلى الامتثال التام للاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات.

وقال دبلوماسي غربي إنه سيتم اعتماد نهج الدبلوماسية المكوكية في فيينا.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزاره الخارجية قوله "ما تفعله أطراف الاتفاق الأخرى هو شأن خاص بهم. أين وكيف يتفاوضون مع الولايات المتحدة أمر خاص بهم. الوفد الإيراني لن يجري أي محادثات مع الوفد الأميركي في فيينا على أي مستوى".

وترغب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء الاتفاق النووي لكنها تقول إن ذلك يتطلب إجراء مفاوضات. وترفض طهران الدخول في أي محادثات مع واشنطن بخصوص استئناف امتثال الطرفين للاتفاق.

وقال المسؤول الإيراني "إيران ستراجع تحركاتها النووية فقط بعد رفع جميع العقوبات الأمبركية المفروضة عليها. وبعد التحقق من ذلك، وهو ما سيستغرق بضع ساعات، يمكن لإيران التراجع عن خطواتها النووية سريعا".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن التركيز في محادثات فيينا سينصب على "الخطوات النووية التي ستحتاج إيران إلى اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال" للاتفاق النووي.

وستركز خلال تلك المحادثات مجموعتان من الخبراء في وقت واحد على خطين أو مسارين العقوبات الأمیركية من جهة، والتزامات إيران النووية من جهة أخرى.

وينص اتفاق 2015 النووي على أن تُرفع العقوبات الأميركية والعقوبات الاقتصادية الأخرى عن طهران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني من أجل منع طهران من تطوير سلاح نووي.