منقذون يبحثون عن ناجين بعد الدمار الناجم عن إعصار إندونيسيا

عربي ودولي

ع+ ع-

يواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن عشرات المفقودين في جزر نائية بجنوب شرق إندونيسيا اليوم الثلاثاء وسط توقعات بالعثور على مزيد من الضحايا في أعقاب الإعصار المداري الذي أودى بحياة 128 شخصاً على الأقل.

وانتشرت طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات البحث عن ناجين من بين 72 مفقوداً مسجلين حتى الآن في جزر نوسا تنقارا الشرقية حيث صاحبت رياح عاتية وأمطار غزيرة إعصار سيروجا المداري الأمر الذي أدى إلى حدوث سيول وانهيارات أرضية.

وأظهرت لقطات صورها مسؤول محلي في قرية تانجونج باتو بجزيرة ليمباتا، حيث يوجد بركان ماونت إيل ليوتولوك، سقوط أشجار وصخور ضخمة من الحمم البركانية الباردة التي سحقت المنازل بعد أن زحزحها الإعصار من أماكنها.

وقالت السلطات إن إجمالي عدد القتلى قد يرتفع مع وصول رجال الإنقاذ إلى مناطق أكثر عُزلة.

وشُرد ما لا يقل عن 8424، وتضرر قرابة ألفي مبنى بينها مستشفى ولحقت أضرار بالغة بأكثر من 100 منزل بسبب الإعصار الذي تحرك فوق المحيط الهندي صباح اليوم الثلاثاء متجها صوب شمال أستراليا.

وقالت دويكوريتا كارناواتي، رئيسة هيئة الأرصاد الجوية، إن الأعاصير المدارية، التي كانت نادرة، تتزايد في إندونيسيا وربما يكون التغير المناخي هو المسؤول.

وأضافت في مؤتمر صحفي "سيروجا هو أول مرة نشهد فيها تأثيراُ هائلاُ لأنه ضرب اليابسة. هذا ليس شائعاً".