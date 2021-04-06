مصر.. توقعات بارتفاع إصابات كورونا في الفترة القادمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة، عن توقعات بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة القادمة .

وتابع، خلال مداخلة تلفزيونية له على قناة الحدث اليوم، أن الأعراض التي تظهر على المصابين تشمل “ارتفاع حرارة الجسم، والعطس، والسعال، وفقدان حاستي التذوق والشم”.

واعتبر أن إصابة مصابي كورونا بصداع شديد وآلام قوية هي أعراض عامة تنفسية للإصابة بالمرض.

وشهدت مصر، الإثنين، ارتفاعا في عدد مصابي كورونا، وقالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة ارتفاعا من 709 إصابات و40 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 205732 من ضمنهم 156574 حالة تم شفاؤها، و12210 وفيات”.