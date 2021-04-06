جماعة تطوان تدرس تعويض كافة المتضررين من الفيضانات بـ150 مليون سنتيم -وثيقة

جدة - عبدالحي حسين - يتجه المجلس الجماعي لمدينة تطوان، إلى منح تعويض للمواطنين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخرا.

وشهد اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس “الحمامة البيضاء”، أمس الإثنين، مناقشة اقتراح بتعويض الأسر المتضررة من الفيضانات بغلاف مالي يقدر بـ1.5 مليون درهم؛ من أجل تخفيف الأضرار التي لحقتهم جراء السيول التي اقتحمت البيوت، وجرفت عددا من السيارات، كما غمرت محلات عديدة بالمدينة.

ومن المنتظر أن يتم الحسم في الملف خلال الدورة المقبلة للمجلس، حيث سيتم عرض المقترح للتصويت.