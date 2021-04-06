البنزرتي: لا أخشى مواجهة الأهلي وسنحقق اللقب

جدة - عبدالحي حسين - أكد فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، في تصريحات إعلامية، أن فريقه لا يخشى مواجهة الأهلي المصري في الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا، في حال التقيا معا.

وقال البنزرتي: “لا أخشى مواجهة الأهلي، خصوصا أننا نستهدف تحقيق اللقب”.

وعن حاجة الزمالك إلى فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر، لبلوغ الأبيض ربع نهائي دوري الأبطال، علق البنزرتي: “بحكم قيادتي الترجي لفترة، فإنه لن يتهاون في لقاء المولودية”.

وتابع المتحدث نفسه: “الزمالك من أفضل فرق إفريقيا، ولديه فرصة للفوز بالبطولة، حال صعد إلى ربع النهائي”، وختم قوله: “الثنائي فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي، لاعبان جيدان، ويملكان إمكانات رائعة، ومذهلة”.

وجدير بالذكر أن الوداد الرياضي ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تصدر مجموعته بعشر نقاط، فيما بطاقة التأهل الثانية بقيت محصورة بين حوريا كوناكري الغيني، وكايزر شيفس الجنوب الإفريقي، علما أن الفريقين متساويان في عدد النقاط بواقع ثماني نقاط لكل منهما، إذ ستعرف الجولة الأخيرة مواجهة بينهما، لتحديد المتأهل رفقة الوداد، إذ يكفي حوريا التعادل للمرور، نظرا إلى تفوقه على كايزر من ناحية الأهداف.