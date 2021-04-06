روسيا تسجل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، عن تسجيل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا، إضافة إلى 6 إصابات بالسلالة "الجنوب إفريقية".



وأوضحت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا في تصريح لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية، أن جميع حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس "مستوردة"..مشددة على ضرورة عدم التوجه إلى الخارج، حيث تسجل أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أعدادا متزايدة من الإصابات بهذه النسخ المتحورة من الفيروس.

وأشارت بوبوفا ، الى أن السلالة "البريطانية" ليس لها انتشار واسع في روسيا حتى الآن.