عاجل.. ولى عهد أبو ظبى يعلن بدء تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلن الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، بدء التشغيل التجارى لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.



وقال محمد بن زايد عبر حسابه على تويتر: "بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا فى الوقت الذى نحتفى فيه بالعام الخمسين.. اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجارى.. إنجاز عربى تاريخى، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات فى القطاعات الحيوية.