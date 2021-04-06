اخبار العالم

البرلمان العربي : الدور الأردني محوري في دعم القضايا العربية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي : الدور الأردني محوري في دعم القضايا العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ، الدور التاريخي للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ومحوريته في مساندة القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمه لمسيرة العمل العربي المشترك.

وأعرب "العسومي" خلال مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات بحسب بيان له اليوم، عن تقديره للدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب الأردني بما يخدم تطلعات الشعب الأردني ويلبي طموحاته.

من جانبه أشاد "العودات" بالجهود المخلصة والمقدرة للبرلمان العربي في دفع منظومة العمل العربي المشترك وخدمة القضايا والشعوب العربية، مثمناً في ذات الوقت مواقف رئيس البرلمان العربي الداعمة للأردن والتي تعكس حرصه على التضامن العربي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا