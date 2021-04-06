الحكيم يؤكد أهمية استثمار التجارب وتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، "استقبلنا اليوم سفير كوريا الجنوبية في بغداد جانغ كيونك ووك، وبحثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ،واستعراض العلاقات الثنائية بين بغداد وسيئول".

وأضاف أنه "تم تأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة"، مشيراً الى "أهمية استثمار التجارب وتبادل الخبرات"، مشيدا "بالتجربة الكورية في مجال الإعمار والخدمات"، لافتاً الى أن "العراق يقدم الكثير من الفرص الواعدة في مجال الاستثمار".

