لجنة نيابية تعلن إقامة مؤتمر لدعم المنتج المحلي الأسبوع المقبل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الثلاثاء، عن عقد مؤتمر لدعم المنتج الزراعي المحلي الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "دعم الفلاحين والمزارعين واستصلاح الأراضي ومنع الاستيراد الخارجي، وادخال مستلزمات الري الحديثة، هي أولويات نيابية وحكومية"، لافتا الى ان "هناك تحضيرات لعقد مؤتمر موسع تحت شعار (زرع في العراق) مطلع الاسبوع المقبل على ان يلحقه مؤتمر اخر حول القطاع الصناعي".



واضاف ان "المؤتمر الخاص بالزراعة سيشارك فيه وزراء الزراعة، والموارد المائية، والتجارة، وهيئة المستشارين في مجلس الوزراء، والجمعيات الفلاحية في العراق"، مشيرا الى ان "الهدف من المؤتمر هو للنهوض بالقطاع الزراعي، والتأكيد على اهمية ادخال منظومات الري الحديثة ودورها في ترشيد المياه، وتطوير التسويق الزراعي وحماية المنتج المحلي، وغيرها من المحاور المهمة التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي".

