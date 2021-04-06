الكشف عن زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية

بغداد - ياسين صفوان - كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية.

وقال عضو اللجنة النائب ستار العتابي في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان لها توجه في البداية لرفع حصتها بالموازنة الى 2 ترليون و600 مليار دينار بهدف شمول أكثر من 500 ألف عائلة"، مبيناً أنه "بسبب الموازنة ولكونها تشكل رقماً كبيراً فيما يخص العجز تمت إعادة هيكليتها بشكل عام وتخفيض الكثير من الفقرات ومن ضمنها فقرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص فقرة الرعاية الاجتماعية".



وأضاف أنه "تم تداول هذا الموضوع مع اللجنة المالية بحضور وزير العمل والدوائر المعنية والاتفاق على شمول من 300 الى 400 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية"، لافتاً الى أنه "تقررت زيادة مبلغ 75 ألف دينار على راتب كل أسرة مشمولة".

