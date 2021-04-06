كتلة ائتلاف الوطنية تعلن جمع تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد

وذكرت الكتلة في بيان تلقته "الخليج 365" أن الكتلة جمعت لغاية اليوم، تواقيع 83 نائباً لاستجواب أمين بغداد علاء معن حول ملفات عديدة

وأضافت الكتلة أنه بمجرد استئناف مجلس النواب لجلساته، سيتم تقديم الأسئلة الى رئيس المجلس لتحديد موعد الاستجواب.

