ارتفاع قتلى العنف القبلي غربي السودان الى 50 قتيلا و132 جريحا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلن السودان اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد القتلى في احداث العنف القبلي في مدينة الجنينة عاصمة دارفور غربي البلاد الى 50 شخصا واصابة 132 آخرين اثر تجدد الاشتباكات المسلحة لليوم الثالث.

وذكرت لجنة اطباء غرب دارفور في بيان ان تم احصاء 32 قتيلا و78 مصابا ليرتفع العدد الكلي منذ بداية الاحداث الى 50 قتيلا و132 جريحا.

واعلن مجلس الامن والدفاع اجتماعا طارئا مساء امس الاثنين حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.

واعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عن قلقها حيال تجدد العنف في الجنينة قائلة في بيان مقتضب إن على جميع مكونات الحكومة الانتقالية بذل قصارى الجهد لوقف العنف.

واندلعت الاحداث في الثالث من ابريل الحالي اثر إطلاق مجهولين النار على اثنين من منسوبي قبيلة (المساليت) ما ادى لمقتلهما حيث أغلقت تبعا لذلك الأسواق المحلية فيما اعلنت السلطات المحلية في ولاية غرب دارفور حظرا شاملا للتجول بالجنينة عاصمة الولاية عقب اعمال العنف القبلي.