شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يلتقى المحافظ فى أول زيارة لوفد برلمانى لمشروعات حياة كريمة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول زيارة لوفد برلماني لمحافظة سوهاج، التقى النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، باللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأشاد "مطر" بجهود اللواء طارق الفقى واسهاماته وإصراره على مواصلة العمل للوصول جميع الخدمات للمواطنين فضلا عن جهوده في مجال التنمية.

كما زار النائب محمد تيسير مطر متحف سوهاج، وحرص على التقاط مجموعة من الصور على مقتنيات المتحف، بالإضافة على التقاط مجموعة كبيرة من المواطنين الذين حرصوا على الترحيب بالوفد البرلمان.

وشارك النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأمين عام حزب إرادة جيل، وفد برلماني لزيارة محافظة سوهاج لتفقد مشروعات التي نفذتها مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال النائب محمد تيسير مطر في كلمة عبر حسابه على الفيس بوك: "زيارة ميدانية برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والنائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لمركز دار السلام - محافظة سوهاج لمتابعة مستجدات مبادرة حياه كريمة المرحلة الاولى التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".



































