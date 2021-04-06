طقس الأربعاء.. أمطار خفيفة محتملة ببعض المناطق وأجواء صافية عموما

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل على السواحل والسهول الشمالية، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية، إلى جانب ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وسيلاحظ انتشار سحب أخرى منخفضة وكثيفة على السواحل الوسطى، حيث يحتمل نزول بعض الأمطار الخفيفة، فيما ستبقى الأجواء قليلة السحب على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بكل من المرتفعات، والهضاب العليا والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، و ستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و 20 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسواحل الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية وشرق المملكة، وما بين 24 و 30 درجة بالجنوب-الشرقي، والرحامنة، وتانسيفت، وداخل كل من مناطق الشياضمة، وعبدة و سوس و كذا شمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 31 و36 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.