البابا فرانسيس يدعو إلى وضع حد للصراع في اليمن

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

وصف البابا فرنسيس في رسالة عيد الفصح، مواصلة النزاعات وسباقات التسلّح في خضم جائحة كورونا بأنها "مخزية".



وقال البابا فرنسيس في عظته في كاتدرائية القديس بطرس قبل صلاة "بركة مدينة روما والعالم" إن "الجائحة لا تزال مستمرة، الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ثقيلة جداً، خصوصاً على الأكثر فقراً، وعلى الرغم من ذلك، وهذا مخز، النزاعات المسلّحة لم تتوقّف، الترسانات العسكرية تتعزز".

ودعا البابا دول العالم إلى مشاركة اللقاح مع الدول الأكثر فقراً، ووضع حد لـ"قرقعة السلاح" في سوريا واليمن وليبيا: "عسى أن يضع المسيح، سلامنا، حدا لقرقعة السلاح في سوريا الحبيبة التي دمّرتها الحرب، حيث يعيش الملايين في ظروف غير إنسانية، في اليمن حيث تُقابَل الأوضاع بصمت مدو ومخز، وفي ليبيا حيث أخيرا باتت هناك بارقة أمل...".

وقبل قداس الفصح وجّه البابا فرنسيس رسالة أمل وتجدد، وقال في قداس السبت وفق ما أورده موقع الفاتيكان بالعربية: "من الممكن أن نبدأ من جديد دائماً، لأنّ الله قادر، بعد كلّ إخفاقاتنا، أن يبعث فينا دائماً حياة جديدة. حتى بين الأنقاض في قلوبنا، وكلٌ منا يعرف أنقاض قلبه، حتى بين الأنقاض في قلوبنا، يستطيع الله أن يصنع شيئاً عجيباً، وهو، من حطام إنسانيتنا المدمرة، يُعِدُّ الله تاريخاً جديداً"