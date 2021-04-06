وزيرا خارجية الأردن والسعودية يلتقيان في عمان ويؤكدان تضامن بلديهما في مواجهة جميع التحديات

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أكدت السعودية وقوفها إلى جانب الأردن، في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات.



تأكيد حمله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه الثلاثاء بنظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فإن وزير الخارجية السعودي حمل رسالة إلى الملك عبدالله الثاني من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أكدت وقوف المملكة إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها لحماية الأردن ومصالحه.

وثمن العاهل الأردني مواقف السعودية الداعمة لبلاده دائما، بحسب ما أكده الصفدي للأمير فيصل بن فرحان.

ولفت وزير الخارجية الأردني إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات.

ونبه إلى أن أمن الأردن والسعودية واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات.

كما استعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.