ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 128 قتيلا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم شرق نوسا تينجارا بشرقي إندونيسيا بسبب إعصار سيروجا الاستوائي إلى 128 قتيلا .. فيما لا يزال هناك 72 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.



وقال راديتيا دجاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن عدد الوفيات يشمل 67 شخصا لقوا مصرعهم جراء انهيار أرضي بسبب الأمطار من بركان ليواتولو في جزيرة ليمباتا يوم الأحد.

وذكرت وكالة مكافحة الكوارث أن 49 شخصا آخرين لقوا مصرعهم في جزيرة أدونارا القريبة وتوفي 12 في جزيرة ألور المجاورة.. فيما توقعت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أن يتحرك الإعصار سيروجا إلى الجنوب الغربي بعيدا عن إندونيسيا اليوم الثلاثاء.