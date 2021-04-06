بالصور: عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقة المشاة السادسة تواصل تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة فــــي منــــاطق شمــــال وغربي بغــــداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، نتج عنها اعتقال عدد مـــــن المتهمين وفــــق مـــــواد قانونية مختلفة".واضاف البيان ان "قوة مشتركة من لواء المشاة الـ(27) واستخبارات قاطع المنصور مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني العراقي قامت بتنفيذ واجب مداهمة قاعة في منطقة المنصور تمارس فيها لعبة القمار(دمبلة) واعتقال (8) عمال يحملون الجنسية الأجنبية يديرون القاعة".

واوضح ان "فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تامين الحماية لـلمراكز الانتخابية وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم نساء اثنين لقيامهن بالسرقه وبالجرم المشهود".

وتابع ان " قوة من فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من اعتقال متهم مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة 4/1 إرهاب، بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجده ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الـ (25) جنوبي بغداد".

وذكر ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بينهم (5) متهمين بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة، ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".