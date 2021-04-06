بالصور: اغلاق محطات الوقود في الناصرية بعد نفاذ المخزون

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم اغلاق محطات الوقود في الناصرية بعد نفاذ المخزون".

وفي وقت سابق، اقدم محتجون غاضبون في الناصرية، على اغلاق شركة اور العامة للصناعة الهندسية ودائرة نقل الصلاحيات ومديرية التربية، وفيما قطعوا عددا من الطرقات الحيوية بإضرام النار بالإطارات المستهلكة، شهدت محافظة ذي قار ازمة وقود اثر اغلاق مصفى نفط ذي قار وشركتي توزيع المنتجات ونفط ذي قار.