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بالصور: العثور على كدس من الأسلحة والأعتدة في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، العثور على كدس من الأسلحة والأعتدة ضمن منطقة النباعي التابعة لقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على ورورد معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود كدس للأسلحة والأعتدة ضمن منطقة النباعي، تمكنت قوة من استخبارات اللواء الثاني والعشرين وسرية مغاوير اللواء في الفرقة السادسة، من العثور على مخبأ للأسلحة، بداخله ثلاثة صواريخ كورنيت، وأحادية عيار ١٢.٧ ملم، و(4) قنابر هاون ١٢٠ ملم، و(3) قنابر هاون ٦٠ ملم، وصاروخي قاذفة ضد الدروع، و(4) صواريخ قاذفة أشخاص، و(7) حشوات دافعة قاذفة، وحاويتي عتاد أحادية، وحاوية عتاد BKC، و(40) حشوة دافعة قنبرة هاون، وشريط أحادية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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