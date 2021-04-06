انت الان تتابع خبر ايران: بدأنا مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي الجديدة المتطورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، عن مباشرة طهران مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي الجديدة المتطورة من طراز "آي أر 9".