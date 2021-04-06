تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة..هل تنقذه الـ28 يوما؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، اليوم الثلاثاء، تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، رغم عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة.

وجاء التكليف غداة انتهاء مشاورات أجراها ريفلين مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات، لم تفلح في إحداث تقدم في جدار أزمة تشكيل الحكومة.

وحصل نتنياهو على أعلى الأصوات بـ 52 صوتا، تلاه زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض، يائير لابيد، بـ45، ثم زعيم حزب "يمينا" اليميني نفتالي بينيت، بـ 7 أصوات.

فيما امتنع زعيم حزب "أمل جديد" اليميني جدعون ساعر والقائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس عن التوصية بأي مرشح لتشكيل الحكومة.

ويبلغ عدد أعضاء هذه الأحزاب 16 عضوا.

ويلزم للمكلف الحصول على أصوات 61 عضوا من أعضاء الكنيست الـ 120 حتى يتمكن من تشكيل حكومة.

الخطوة التالية

وأمام المكلف مدة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن تمديدها 14 يوما إضافية، ولكن فقط بموافقة الرئيس الذي عليه أن يقتنع بأن هذا الشخص قد ينجح بمهمته.

ويمكن للشخص المكلف أن يعلن فشله بتشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الممنوحة له.

وفي حال انتهت المهلة دون تشكيل حكومة أو أعلن المكلف فشله بتشكيل حكومة، يتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما.

وقد تنتهي هذه الفترة بتشكيل حكومة أو بإعلان المرشح البديل فشله بتشكيل حكومة.

أما إذا انتهت المهلة أو أعلن المكلف البديل فشله بتشكيل حكومة فإن الرئيس الإسرائيلي يعيد الأمر إلى الكنيست.

وفي مثل هذه الحالة، أمام الكنيست خيارين، إما الإعلان عن نائب يحظى بدعم 61 نائبا لتشكيل الحكومة أو يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الخامسة.