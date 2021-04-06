مقتل فلسطيني وإصابة زوجته برصاص إسرائيلي في الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، بينما كان في سيارته، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن القتيل كان قد "أصيب بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا، ووصل في حالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله".

بينما أصيبت زوجته بالرصاص الحي في الظهر وحالتها مستقرة، وفق البيان الذي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع فجرا عندما كان الزوجان في سيارة "يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس".

ولم تكشف وزارة الصحة عن هوية الفلسطينيين.

لكن الجيش الإسرائيلي قال إن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس.

وجاء في بيان صادر عن الجيش "خلال نشاط عسكري الليلة الماضية في قرية بيرنبالا وعقب إقامة حاجز على إحدى الطرق لوقف حركة السيارات كدعم للقوات العاملة في النشاط، رصد الجنود سيارة توقفت على الحاجز ومن ثم انطلق سائقها نحوهم بسرعة محاولًا دهسهم مهددًا حياتهم بالخطر حيث ردت القوة بفتح النار لإزالة التهديد".

ولفت إلى أنه "لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".