شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات روسية- أمريكية حول الوضع في أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

نقلت وكالة «تاس» للأنباء، الثلاثاء، عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله: إن مندوبين عن روسيا والولايات المتحدة بحثوا الوضع في جنوب شرق أوكرانيا. وقال ريابكوف، الاثنين، إن روسيا تجري اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن جوانب التوتر المتعلقة بأوكرانيا ورفض المخاوف من حدوث حشد عسكري روسي، وإن كانت موسكو قد تعهدت بالرد على عقوبات أوكرانية جديدة.

وتصاعد العنف في الآونة الأخيرة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا حيث تحارب القوات الحكومية قوات انفصالية تدعمها روسيا منذ 2014.