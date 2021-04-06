شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتعهّد بزيادة مساعداتها الدولية من اللّقاحات وتعيّن مبعوثة لإدارتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، أنّ بلاده ستتمكّن قريباً من زيادة مساعداتها الدولية من اللّقاحات المضادّة لوباء «كوفيد-19»، ولن تسعى للحصول «في المقابل على امتيازات»، معلناً تعيين مسؤولة مخضرمة في منصب المنسّقة الأمريكية للاستجابة العالمية للفيروس.

وقال بلينكن للصحفيين إنّ الأولوية القصوى للإدارة الأمريكية حالياً هي مكافحة الجائحة داخل البلاد لكنّ هذا الهدف سيتحقّق قريباً، مذكّراً بأنّ الرئيس جو بايدن وعد بأن يتمكّن 90% من المواطنين بحلول 19 نيسان/إبريل الجاري من تسجيل أسمائهم لتلقي اللّقاح.

وأضاف: «نحن نستعرض الخيارات التي تتيح لنا أن نتشارك المزيد مع الدول الأخرى في المستقبل. نعتقد أنّنا سنكون في وضع يسمح لنا بالقيام بالمزيد على هذا الصعيد».

وأوضح أنّه «من خلال المساعدة على إنهاء إحدى أكثر الجائحات فتكاً في تاريخ البشرية، يمكننا أن نبرهن للعالم مرة أخرى ما يمكن للقيادة الأمريكية والبراعة الأمريكية القيام به». وإذ أقرّ الوزير الأمريكي بوجود «يأس متزايد» في أجزاء من العالم بسبب بطء وصول اللّقاحات، قال «أعدكم بأنّنا نتحرّك بأسرع ما يمكن».

وفي مؤتمره الصحفي أعلن بلينكن تعيين غايل سميث، الرئيسة السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو إس إيد» في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في منصب المنسّقة الأمريكية للاستجابة العالمية لفيروس «كوفيد-19» والأمن الصحّي. ومؤخّراً ترأّست سميث حملة «وان» التي دعمها نجم البوب بونو لمحاربة الفقر المدقع.