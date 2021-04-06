شكرا لقرائتكم خبر عن «سيروجا» يتجه إلى أستراليا مخلفاً 157 قتيلاً في إندونيسيا وتيمور الشرقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا-أ ف ب

قتل ما لا يقل عن 157 شخصاً، بينما اعتبر العشرات في عداد المفقودين في فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن الإعصار «سيروجا» في إندونيسيا وتيمور الشرقية على ما أظهرت حصيلة جديدة أعلنت، الثلاثاء، في حين بات الإعصار يتجه تتجه إلى ساحل أستراليا الغربي.

وأشار المركز الإندونيسي لإدارة الكوارث إلى مقتل 130 شخصاً في جزر عدة قريبة من تيمور الشرقية حيث قضى أيضاً 27 شخصاً. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 113 قتيلاً.

وفي إندونيسيا تبحث فرق الإنقاذ عن أكثر من 70 شخصاً مفقودين مستخدمة أحياناً الحفارات لإزالة الركام الناجم عن مرور الإعصار.

وتسببت الأمطار الغزيرة جداً في الأيام الأخيرة بفيضانات وانزلاقات تربة جرفت منازل أحياناً. ولجأ أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكز إيواء.

وطمرت الوحول الكثير من المنازل والطرقات والجسور واقتُلعت أشجار ما يعرقل عمل عناصر فرق الإنقاذ الذين يحاولون الوصول إلى أكثر المناطق تضرراً. وقال راديتيا جاتي الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث «يتوقع أن تستمر الأحوال الجوية القصوى في الأيام المقبلة» بسبب الإعصار. وبات الإعصار تتجه الآن إلى ساحل أستراليا الغربي.