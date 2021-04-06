الأردن.. قرار عاجل بشأن قضية الأمير حمزة بن الحسين

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر نائب عام عمان، حسن العبداللات، اليوم الثلاثاء، حظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة حفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن العبداللات قوله إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وأوضح نائب عام عمان أن هذا القرار جاء سنداً لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.

وكان ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، قد تعهد، في رسالة وقعها أمس الاثنين، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، ليؤكد بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين اليومين الماضيين.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني: "بعد أن قرر الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن".