شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين.

ونستعرض فيما أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022:

1- تعزيز دور الإنفاق العام فى الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية، وصحة المرأة

2 - توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، من بينها تنفيذ مشروعات توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية

3- التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالتقنيات المرقمنة، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة

4- تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، عبر تعزيز قدرة المنشآت الصحية فى مواجهة انتشار هذا الوباء

5- التوسع فى جهود ميكنة الخدمات، وخاصة ميكنة المستشفيات الجامعية، ومنظومة الرصد البيئي

6- التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، عبر دخول المستشفيات الخدمة، وزيادة معدل التغطية بالمستشفيات الجامعية

7- التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهود التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين

8- التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية فى كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، والفصول المتنقلة

9- ربط منظومة التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع فى الجامعات التكنولوجية

10 - زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحى، والانتهاء من تنفيذ 99 مشروعا فى هذا المجال

11- زيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء فى مناطق شرق العوينات والساحل الجنوبى الشرقى وشمال سيناء

12- التوسع فى إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية فى مختلف المحافظات