شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين.
ونستعرض فيما أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022:
1- تعزيز دور الإنفاق العام فى الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية، وصحة المرأة
2 - توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، من بينها تنفيذ مشروعات توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية
3- التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالتقنيات المرقمنة، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة
4- تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، عبر تعزيز قدرة المنشآت الصحية فى مواجهة انتشار هذا الوباء
5- التوسع فى جهود ميكنة الخدمات، وخاصة ميكنة المستشفيات الجامعية، ومنظومة الرصد البيئي
6- التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، عبر دخول المستشفيات الخدمة، وزيادة معدل التغطية بالمستشفيات الجامعية
7- التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهود التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين
8- التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية فى كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، والفصول المتنقلة
9- ربط منظومة التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع فى الجامعات التكنولوجية
10 - زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحى، والانتهاء من تنفيذ 99 مشروعا فى هذا المجال
11- زيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء فى مناطق شرق العوينات والساحل الجنوبى الشرقى وشمال سيناء
12- التوسع فى إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية فى مختلف المحافظات