نيجيريا.. فرار 1800 معتقل من سجن بعد هجوم مسلح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن أكثر من 1800 سجين من الفرار في نيجيريا بعد هجوم مسلحين كانوا يحملون قذائف صاروخية وبنادق آلية ومتفجرات وبنادق، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء.

وقالت ”بي.بي.سي“ إن المهاجمين استخدموا العبوات الناسفة لتفجير المبنى الإداري للسجن الواقع في بلدة أويري بجنوب شرق نيجيريا ودخلوا ساحته.

وأكدت سلطة السجون في نيجيريا لـ“بي.بي.سي“ أن 1844 نزيلا فروا بعد الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين.

وأفادت ”بي.بي.سي“ بأن الشرطة النيجيرية حمّلت جماعة انفصالية محظورة، تسمى ”السكان الأصليون في بيافرا“، مسؤولية الهجوم.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجماعة نفت ضلوعها في الحادث.

وأشارت ”بي.بي.سي“ إلى أن عددا من مراكز الشرطة تعرضت لهجمات في جنوب شرق نيجيريا منذ يناير كانون الثاني وسُرقت كميات كبيرة من الذخيرة. وأضافت أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.